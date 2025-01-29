Совфед одобрил увеличение порога собираемости взносов на капремонт

Порог собираемости взносов на капремонт в многоэтажках увеличен до 60% Если в многоквартирных домах, где для взносов на капремонт используются спецсчета, собираемость окажется ниже 60%, то деньги будут переводиться на счета регионального оператора Совет Федерации одобрил на своем очередном заседании закон, который приняла Госдума Он направлен на повышение собираемости взносов за капремонт в многоквартирных домах, где фонд капитального ремонта формируется на специальных счетах.