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Совфед одобрил увеличение порога собираемости взносов на капремонт

Совфед одобрил увеличение порога собираемости взносов на капремонт

Порог собираемости взносов на капремонт в многоэтажках увеличен до 60% Если в многоквартирных домах, где для взносов на капремонт используются спецсчета, собираемость окажется ниже 60%, то деньги будут переводиться на счета регионального оператора Совет Федерации одобрил на своем очередном заседании закон, который приняла Госдума Он направлен на повышение собираемости взносов за капремонт в многоквартирных домах, где фонд капитального ремонта формируется на специальных счетах.

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