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Хабаровские школьники на День знаний спели гимн и подняли флаг РФ

Хабаровские школьники на День знаний спели гимн и подняли флаг РФ

Руководители школ Хабаровска поздравили детей с Днем знаний и пожелали успехов в учебе. На первый урок в новом учебном году школьники пришли после торжественных линеек, на которых они спели государственный гимн России и подняли российский триколор.

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