ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к организации канала поставок наркотических средств в регион.
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