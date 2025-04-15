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ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к организации канала поставок наркотических средств в регион.

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