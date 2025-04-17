В Кишинёве прошли дебаты о конституционных гарантиях в цифровую эпоху с участием известных экспертов

В Кишинёве 15 апреля состоялась одна из самых значимых сессий Форума по управлению интернетом в Молдове (MIGF), посвящённая теме: «Основные права и свободы в эпоху цифровых инноваций: конституционные гарантии и вызовы развивающегося цифрового порядка».