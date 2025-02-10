Трех совершивших особо тяжкие преступления иностранцев депортировали из РФ

Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками отдела МВД России по городу Артему депортировали троих совершивших тяжкие преступления граждан Узбекистана 1960, 1972 и 1990 годов рождения за пределы России.
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