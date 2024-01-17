НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

На форуме в Швейцарии премьер Китая призвал отказаться от политики санкций и провести «красные линии» в плане развития искусственного интеллекта

На форуме в Швейцарии премьер Китая призвал отказаться от политики санкций и провести «красные линии» в плане развития искусственного интеллекта

Некоторые действия США за последние два года были явно направлены на отрезание Китая от высококачественных полупроводниковых технологий, используемых для искусственного интеллекта, из-за опасений, что эти технологии подпитывают военный потенциал Пекина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх