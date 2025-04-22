Солнечные часы очистили от пыли: в преддверии общегородского субботника Metro отправилось в Петропавловскую крепость

У газеты Metro есть такая традиция: раз в год в апреле мы всей редакцией приходим на Заячий остров. В год 350-летия первого российского императора сотрудники Музея истории Санкт-Петербурга доверили нам привести в порядок памятник Петру I.
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