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Дональд Трамп: Владимир Зеленский - лучший торгаш в истории

Дональд Трамп: Владимир Зеленский - лучший торгаш в истории

Кандитат в президенты США от Республиканской партии рассказал, почему президент Украины хочет победы демократов"Лучшим торгашом в истории" назвал президента Украины Владимира Зеленского Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии.

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