Каррагер о сборной Англии: «Забавно, что всегда виноват тренер, да? Футбол сборных – это про игроков. Наши топы не проявили себя!»

Сборная Англии проиграла в финале Евро-2024 Испании (1:2). «Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком строгий, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этот турнире.