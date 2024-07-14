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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер о сборной Англии: «Забавно, что всегда виноват тренер, да? Футбол сборных – это про игроков. Наши топы не проявили себя!»

Каррагер о сборной Англии: «Забавно, что всегда виноват тренер, да? Футбол сборных – это про игроков. Наши топы не проявили себя!»

Сборная Англии проиграла в финале Евро-2024 Испании (1:2). «Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком строгий, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этот турнире.

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