Что грозит миру в случае извержения Йеллоустонского вулкана

Температура резко упадет, что вызовет неурожаи. Ученые прогнозируют массовый голод и необратимые изменения климата по всему миру Ученые предупреждают о потенциально катастрофических последствиях извержения супервулкана Йеллоустон.
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