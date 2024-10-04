Эксперт назвал причины, по которым работники получают разную зарплату

Разница может быть даже при одинаковом стаже и специализации Основной причиной, почему россияне на одной должности получают разные зарплаты, является разница их квалификации и опыта, заявила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова.
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