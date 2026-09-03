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Шняги.Нет

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Хаос в 15 кадрах: когда реальность — лучший комик

Хаос в 15 кадрах: когда реальность — лучший комик

Иногда жизнь подкидывает такие моменты, что остаётся только смеяться. Перед вами коллекция кадров, где всё пошло не по плану, но именно это и делает их бесценными.

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