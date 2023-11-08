Актёры Нижегородского театра кукол «оживили» героев «Пиковой дамы»

Такого спектакля поклонники кукольного театра ещё не видели. Много лет здесь не было премьер для взрослых зрителей – и вот свершилось! Самая мистическая повесть Пушкина на сцене кукольного превратилась в не менее мистический спектакль.
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