Индия опровергла заявление о поражении ЗРК С-400 в Адампуре

Власти Индии заявили, что информация о поражении их зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Адампуре, распространявшаяся Межведомственной службой по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана, не соответствует действительности.
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