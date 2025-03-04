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Bloomberg: у Европы есть деньги, чтобы спасти Украину, нужно просто раскошелиться

Bloomberg: у Европы есть деньги, чтобы спасти Украину, нужно просто раскошелиться

Провальная для Владимира Зеленского встреча с американским коллегой в Овальном кабинете выкристаллизовала то, что уже становилось очевидным: поддержка США военных усилий Украины быстро тает, и Европе придется напрячься.

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