Bloomberg: у Европы есть деньги, чтобы спасти Украину, нужно просто раскошелиться

Провальная для Владимира Зеленского встреча с американским коллегой в Овальном кабинете выкристаллизовала то, что уже становилось очевидным: поддержка США военных усилий Украины быстро тает, и Европе придется напрячься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии