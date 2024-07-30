Варан выбрал "Комо" из-за уникальности проекта

Французский защитник Рафаэль Варан подписал двухлетний контракт с итальянским клубом "Комо". По словам самого игрока, он был впечатлен специфическим проектом команды и видит в нем возможность стать частью чего-то нового и интересного.
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