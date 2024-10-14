Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вместе с сотрудниками регулярно посещает пункты временного размещения, где находятся эвакуированные из Курской и Белгородской областей, а также из других регионов.
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