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Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР

Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вместе с сотрудниками регулярно посещает пункты временного размещения, где находятся эвакуированные из Курской и Белгородской областей, а также из других регионов.

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