На ценники в магазинах можно больше не смотреть: Придётся считать, чтобы обман раскусить

Привычка ориентироваться только на стоимость товара больше не работает. Чтобы понять, насколько в действительности подорожали продукты, покупателям приходится внимательно изучать вес упаковки, пересчитывать цену за килограмм и читать состав мелким шрифтом.
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