Спецслужбы стран НАТО указывают на украинский след в Лейпциге

Спецслужбы стран НАТО не обнаружили доказательств причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига, но указали на возможный «украинский след».
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