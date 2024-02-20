Экономика Израиля просела после начала войны

Израильская экономика страдает из-за войны с ХАМАС, пишет Bloomberg. По последним данным, сегодня в стране наблюдается самый глубокий спад в истории: ВВП сократился на 19,4%, хотя эксперты прогнозировали вдвое меньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии