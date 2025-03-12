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Монпансье

Монпансье

Во времена моего светлого советского детства, к нам в деревенский магазин часто приводили "леденцы без обёртки" - конфетки МОНПАНСЬЕ, которые шли на развес.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
В &amp;quot;Москве и москвичах&amp;quot; у не часто упоминаевого сейчас жуоналиста и бытописателя Гиляровского упоминается русская часть продолжения истории &amp;quot;конфект монпасье&amp;quot;, связанная с фамилией русского их производителя Ландрина и потому и долгое время - вплоть до начала &quot;перестройки&quot; - называвшихся &amp;quot;ландринки&amp;quot;. Или &amp;quot;конфеты монпасье ландрин&amp;quot;.
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