Дмитрий Боев

В &quot;Москве и москвичах&quot; у не часто упоминаевого сейчас жуоналиста и бытописателя Гиляровского упоминается русская часть продолжения истории &quot;конфект монпасье&quot;, связанная с фамилией русского их производителя Ландрина и потому и долгое время - вплоть до начала "перестройки" - называвшихся &quot;ландринки&quot;. Или &quot;конфеты монпасье ландрин&quot;.