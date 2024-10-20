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Сон — лучший лекарь: почему в выходные так важно отсыпаться

Сон — лучший лекарь: почему в выходные так важно отсыпаться

Если посвятить время отсыпанию на выходных, то можно снизить риск ухудшения когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Национальной больницы Тайваньского университета в Тайбэе, они изложили результаты исследования в статье для журнала Sleep and Breathing.

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