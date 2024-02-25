ЦАРЬГРАД: НАТО ГОТОВИТ ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР ПО РОССИИ: ПРИБАЛТИКА СТРОИТ "ЛИНИЮ СУРОВИКИНА" Страны Прибалтики, в первую очередь Эстония, строят на границе с Россией настоящую линию обороны, в которую войдут 600 бункеров, противотанковые заграждения, минные поля и другие фортификационные сооружения.