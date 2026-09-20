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Eni продала азербайджанской SOCAR 10% в проекте Baleine в Кот-д’Ивуаре

Eni продала азербайджанской SOCAR 10% в проекте Baleine в Кот-д’Ивуаре

Итальянская энергетическая компания Eni завершила сделку по продаже Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR 10% доли в крупнейшем шельфовом нефтегазовом проекте Кот-д’Ивуара Baleine.

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