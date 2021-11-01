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Отличные фильмы скоротать вечерок в жанре Ужасы, Триллер

Отличные фильмы скоротать вечерок в жанре Ужасы, Триллер

1. Не бойся темноты / Don't Be Afraid of the Dark (2010)Бюджет: 25 000 000 $Жанр: Ужасы, ФэнтезиВ главных ролях: Гай Пирс, Кэти Холмс Не бойся темноты / Don't Be Afraid of the Dark Американский фильм ужасов, ремейк одноименного фильма 1973 года.

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