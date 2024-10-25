Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

Вучич также поблагодарил Путина за поставки газа. По сообщению самого Вучича, опубликованному им в своём личном блоге, он провёл телефонные переговоры с лидером России, чтобы укрепить доверие между Россией и Сербской Республикой.
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