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Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

Вучич также поблагодарил Путина за поставки газа. По сообщению самого Вучича, опубликованному им в своём личном блоге, он провёл телефонные переговоры с лидером России, чтобы укрепить доверие между Россией и Сербской Республикой.

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