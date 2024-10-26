В Ленобласти появятся новые объекты для зимних видов спорта

Их строительство глава региона Александр Дрозденко обсудил с руководителями спортивных федераций В Ленинградской области состоялась встреча главы региона Александра Дрозденко с руководителями федерации зимних видов спорта, сообщает издание «Бриф24».
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