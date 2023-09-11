Россия запускает на воду первый в мире газовоз на газомоторном топливе: уникальные океанские суда

Первый в мире газовоз на газомоторном топливе будет спущен на воду на верфи «Звезда» на мысе Большой Камень сегодня, 11 сентября, о чем заявил представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.