В Госдуме дорабатывают законопроект о запрете пропаганды наркотиков: ищут баланс между запретом и защитой искусства

Фото: ria.ru Законопроекты, направленные на борьбу с пропагандой наркотических средств, претерпят корректировку, чтобы найти оптимальный баланс между запретом деструктивной информации и защитой произведений искусства.
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