«Получает сегодня сверхдоходы и паразитирует на проблемах». Глава КамАЗа раскритиковал крупнейшего российского производителя автоэлектроники

На выездных парламентских слушаниях Совета Федерации по автопрому глава КамАЗа Сергей Когогин рассказал о том, что стоимость российской электроники за последние три года взлетела не пропорционально росту стоимости самих машин: если автомобили подорожали на 40%, то блоки электроники стали дороже в четыре раза.