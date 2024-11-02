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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерсон о тен Хаге в «МЮ»: «Он подписывал таких игроков, как Антони за 80 млн, но не делал их сильнее, другие тоже не прогрессировали. Работа была непосильной для него»

Нидерландский специалист был уволен с поста главного тренера команды 28 октября.  «Его самой большой проблемой был подбор игроков.

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