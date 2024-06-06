Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Галина Смирнова Чтобы не мараться об ядерное оружие, можно просто шарахнуть обычным неядерным оружием по их ядерным складам?

Галина Смирнова И зря хуситов на Питерский форум не позвали..... Интервью Путина прозвучало бы в новых красках))))