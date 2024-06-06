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Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Итак, США разрешили Нидерландам самостоятельно использовать размещённое на их территории американское ЯО.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Чтобы не мараться об ядерное оружие, можно просто шарахнуть обычным неядерным оружием по их ядерным складам?
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13 час.
Галина Смирнова
И зря хуситов на Питерский форум не позвали..... Интервью Путина прозвучало бы в новых красках))))
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13 час.
dverry garry
Гурулев - за ядреный удар? Никак дедушка сапог  опят ударил по газированному &quot;Нарзану&quot;.....газ ударил в голову
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11 час.

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