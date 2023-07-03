Приметы и поверья на 4 июля 2023 года, могут помочь наладить бытовые вопросы Алёна ЮрьеваСогласно этническому календарю старинных примет и поверий восточных славян на нынешний вторник, 4 июля 2023 года, следует уделить особенное внимание липе.