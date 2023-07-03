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Приметы и поверья на 4 июля 2023 года, могут помочь наладить бытовые вопросы

Приметы и поверья на 4 июля 2023 года, могут помочь наладить бытовые вопросы

Приметы и поверья на 4 июля 2023 года, могут помочь наладить бытовые вопросы Алёна ЮрьеваСогласно этническому календарю старинных примет и поверий восточных славян на нынешний вторник, 4 июля 2023 года, следует уделить особенное внимание липе.

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