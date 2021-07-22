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Ухаживаем за садовой клубникой

Ухаживаем за садовой клубникой

Прополки и полив Сорняки на земляничных грядках недопустимы и подлежат немедленному удалению: они отнимают питание у ягодных кустов, являются убежищем для многих вредителей, затрудняют проветривание, способствуют развитию грибных заболеваний.

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