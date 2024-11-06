Не топор, а скалка, не межнациональный, а бытовой: полиция учит блогеров и журналистов

Виктор Луговой А точно скалка, а не бита?

Михаил Елфимов Лица убийц,насильников,тиранов прячут,а ведь мы с ними в одном подьезде,доме проживаем и не знаем.Теперь и информировать надо-там тот того убил,зарезал.Трупы,жертвы есть,но виновных нет.