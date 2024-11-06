Русский Колоколъ Скрин видео с канала "Многонационал". В минувшие выходные в интернете появились кадры из Костромы, где группа нетрезвых граждан напала на местных жителей.
Не топор, а скалка, не межнациональный, а бытовой: полиция учит блогеров и журналистов
Комментарии
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Виктор Луговой
А точно скалка, а не бита?
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1 час.
Михаил Елфимов
Лица убийц,насильников,тиранов прячут,а ведь мы с ними в одном подьезде,доме проживаем и не знаем.Теперь и информировать надо-там тот того убил,зарезал.Трупы,жертвы есть,но виновных нет.
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1 час.
TB
Tatyana Boyko
Мвдэшники, были трУсами и останутся! Не хотят даже пошевелиться! А денежки получать умеете? Да еще взяточки берете и вас раскрывают не на один миллиончик! Вот с такими защитниками страшно жить!
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57 мин.
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