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Царьград

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Доктора из Читы провели 2 экстренные операции пострадавшим в ДТП в «вахтовке»

Доктора из Читы провели 2 экстренные операции пострадавшим в ДТП в «вахтовке»

Пострадавших в аварии с вахтовым автобусом отвезут в краевую больницу для дальнейшего лечения.Стали известны новые подробности о состоянии здоровья пострадавших в аварии с вахтовым автобусом из рудника Александровский.

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