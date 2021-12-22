Несколько улиц Тамбова останутся без электричества

Жители четырех улиц Тамбова проведут полдня без электричества. Как сообщает администрация областного центра со ссылкой на информацию АО «ОРЭС-Тамбов», 22 декабря на время проведения работ будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.
Жители четырех улиц Тамбова проведут полдня без электричества. Как сообщает администрация областного центра со ссылкой на информацию АО «ОРЭС-Тамбов», 22 декабря на время проведения работ будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.
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