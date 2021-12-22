Новости Тамбова

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Всё идёт к тому, что ни одно преступление не будет раскрыто, не говоря уже о поддержании порядка в т.н. пенитенциарно...В Госдуму внесли ...
  • Дану Фиолетово
    А чего они боятся они вакцинированы и в намордниках значит защищены . Дурость власти .В тамбовских авто...
  • zygmund nedialkow
    После массовой вакцинации несколькими дозами так убьют естественный иммунитет, что  сильно восприимчивые не смогут вы...Эксперт рассказал...

Несколько улиц Тамбова останутся без электричества

Несколько улиц Тамбова останутся без электричества

Жители четырех улиц Тамбова проведут полдня без электричества. Как сообщает администрация областного центра со ссылкой на информацию АО «ОРЭС-Тамбов», 22 декабря на время проведения работ будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх