РСТ зафиксировал 23 обращения русских туристов из Турции

С августа 23 русских туриста обратились с жалобами на здоровье после отдыха в отеле Bosphorus Sorgun, Турция.
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