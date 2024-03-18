PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Я на подводных лодках не служил, врать не буду. Служил я на Пограничных кораблях (ПСКРах), но до 2005 года Морчасти П...5 фактов о жизни ...
  • АндрейБорков
    Это что за ХЕРНЯ? Название статейки "5 фактов о жизни советского моряка-подводника", а где эти факты. Вышел по ссылке...5 фактов о жизни ...
  • Владимир
    А ветераны труда в Московской области получают за ветеранство охрененные деньги. Уже в течение последних 8-10 лет, бе...Указ подписан, ин...

Надо пересдать: с 1 апреля эти права станут недействительными

Надо пересдать: с 1 апреля эти права станут недействительными

С начала апреля некоторые виды водительских прав станут недействительными, сообщает PRIMPRESS. На территории РФ перестанут действовать международные водительские и иностранные национальные удостоверения .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх