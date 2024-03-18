Надо пересдать: с 1 апреля эти права станут недействительными

С начала апреля некоторые виды водительских прав станут недействительными, сообщает PRIMPRESS. На территории РФ перестанут действовать международные водительские и иностранные национальные удостоверения .
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