Разработчики сети Zulu совершили технологический прорыв в DeFi-отрасли

Zulu Network совершила прорыв, впервые внедрив доказательства SNARK в экосистему Bitcoin. Это открывает возможность создания доверенного моста (Trust-Minimized Bridge) и более того, изменяет всю картину DeFi.
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