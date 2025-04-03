Торт в стиле диско и тиара: Пугачева пожалела, что пропустила вечеринку внучки

Клавдия отпраздновала день рождения с подругами в боулинге. Кристина Орбакайте Komsomolskaya Pravda/Global Look PressКристина Орбакайте пару дней назад устроила вечеринку в честь дня рождения своей дочки Клавдии.
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