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Наступление к Харькову: Группировка «Север» штурмует Волчанск (ВИДЕО)

Наступление к Харькову: Группировка «Север» штурмует Волчанск (ВИДЕО)

Группировка «Север» штурмует Волчанск, развивая наступление на Харьков. Противник резко активизировался и за сутки провел более десяти контратак в районе многоэтажек и на востоке города, а также попытался перебросить подкрепление, форсировав реку Волчья.

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