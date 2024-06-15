Наступление к Харькову: Группировка «Север» штурмует Волчанск (ВИДЕО)

Группировка «Север» штурмует Волчанск, развивая наступление на Харьков. Противник резко активизировался и за сутки провел более десяти контратак в районе многоэтажек и на востоке города, а также попытался перебросить подкрепление, форсировав реку Волчья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии