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Регион 29

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Жители Архангельской области продолжают поддерживать бойцов СВО

Жители Архангельской области продолжают поддерживать бойцов СВО

Волонтерские группы действуют во всех муниципалитетах региона.Активисты плетут маскировочные сети и браслеты выживания, шьют необходимые вещи и пишут письма солдатам.

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