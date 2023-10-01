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Tochka Zрения

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Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сатанисты укрофашисты...Зеленский подарил...
  • Evgeniy LeV
    А какое отношение Латвия имеет к 9-му Мая??? Они ни на йоту не поспособствовали победе над фашизмом, и даже наоборот ...Латвия запретила ...
  • Дмитрий Марченко
    ТАК и хочется сказать этому недоноску Борделю - иди на куйСША и ЕС сильно о...

Байден подписал временный бюджет США без поддержки Украины

За полчаса до полуночи по восточному времени США, президент Байден подписал одобренный ранее двумя палатами Конгресса временный бюджет на 47 дней, в котором полностью исключена поддержка Украины Штатами на ближайшие полтора месяца.

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