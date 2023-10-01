Байден подписал временный бюджет США без поддержки Украины

За полчаса до полуночи по восточному времени США, президент Байден подписал одобренный ранее двумя палатами Конгресса временный бюджет на 47 дней, в котором полностью исключена поддержка Украины Штатами на ближайшие полтора месяца.
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