Российские войска в ночь на 14 октября 2026 года нанесли удар по Киевской ТЭЦ-6, которая, по данным Минобороны РФ, обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружений и боевой техники ВСУ.
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