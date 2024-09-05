Жителей омского севера уже предупредили об отключении газа во время морозов. Перебои с теплоснабжением происходят здесь много зим подряд.
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Жителей омского севера уже предупредили об отключении газа во время морозов. Перебои с теплоснабжением происходят здесь много зим подряд.