10 важнейших историй из мира науки за 2023 год по версии учёных

Оригинал Перевод Перевод SLY_G Автор оригинала: The Guardian Лунный корабль Этот год стал годом научной драмы: от понимания происхождения человека и прорывов на Луне до расцвета искусственного интеллекта и новых пугающих изменений в климате.
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