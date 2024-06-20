Источники сообщили об уничтожении толпы колумбийских наёмников – опубликованы первые некрологи. Боевики были прикреплены к 59-й бригаде ВСУ, которая вступила в бой с нашими воинами в Красногоровке на Донецком направлении.
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