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Пошли первые некрологи: Отмеченная Белоусовым бригада уничтожила толпу колумбийских наёмников на Донецком направлении - источники

Пошли первые некрологи: Отмеченная Белоусовым бригада уничтожила толпу колумбийских наёмников на Донецком направлении - источники

Источники сообщили об уничтожении толпы колумбийских наёмников – опубликованы первые некрологи. Боевики были прикреплены к 59-й бригаде ВСУ, которая вступила в бой с нашими воинами в Красногоровке на Донецком направлении.

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