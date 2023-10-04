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Аргументы и Факты

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Pollster: 60% поляков считают, что не должны помогать украинцам деньгами

Pollster: 60% поляков считают, что не должны помогать украинцам деньгами

Большинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую поддержку украинским беженцам, которые живут в Польше, показал опрос, проведенный лабораторией Pollster в сентябре этого года.

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