Pollster: 60% поляков считают, что не должны помогать украинцам деньгами

Большинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую поддержку украинским беженцам, которые живут в Польше, показал опрос, проведенный лабораторией Pollster в сентябре этого года.
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