Президент США Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что Владимир Зеленский не стремился к прекращению военного конфликта с Россией, хотя два года назад мог заключить более выгодное соглашение.
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